Гвардиола: Мы в трех победах от требла и способны сделать это

Главный тренерзаявил, что команда способна сделать требл — выиграть чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

«Сейчас мы в таком положении, что игроки могут думать об этом, представлять это. Мы в трёх победах от требла — по одной в каждом турнире.

Мы способны сделать это. Нам нужно выиграть ещё один матч в Премьер-лиге, затем мы играем с нашими соседями в Кубке Англии и с итальянской командой в финале Лиги чемпионов.

Нельзя даже передать, какое это удовольствие — оказаться в финале и сыграть там против "Интера". Мы насладимся этим событием», — приводит слова Гвардиолы издание The Telegraph.

«Манчестер Сити» занимает 1-е место в чемпионате Англии. В финале Кубка Англии «горожане» встретятся с «Манчестер Юнайтед», а в финале Лиги чемпионов — с «Интером».