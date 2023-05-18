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    Гвардиола: Мы в трех победах от требла и способны сделать это

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что команда способна сделать требл — выиграть чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Сейчас мы в таком положении, что игроки могут думать об этом, представлять это. Мы в трёх победах от требла — по одной в каждом турнире.

    Мы способны сделать это. Нам нужно выиграть ещё один матч в Премьер-лиге, затем мы играем с нашими соседями в Кубке Англии и с итальянской командой в финале Лиги чемпионов.

    Нельзя даже передать, какое это удовольствие — оказаться в финале и сыграть там против "Интера". Мы насладимся этим событием», — приводит слова Гвардиолы издание The Telegraph.

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