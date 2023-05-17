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    Тарханов рассказал, за счет чего «Урал» может обыграть «Краснодар»

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    Известный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Уралом» на втором этапе финала Пути регионов Кубка России.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Я считаю, что больше шансов у "Краснодара", как у хозяина поля. Но "Урал" тоже неуступчивая команда, поэтому игра будет боевая.

    Кстати, у "Краснодара" в гостях "Урал" уже отбирал очки в этом сезоне. Теперь предстоит кубковая игра. И тут все еще более непредсказуемо, чем в чемпионате. Поэтому фаворита назвать трудно.

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    • Что может противопоставить "Урал"? Гостям надо сыграть строго в обороне, чтобы не дать "Краснодару" разыграться. И преуспеть в атаке необходимо.

    У "Урала" есть индивидуально сильные футболисты, которые могут хорошо играть на контратаках. То есть надо не просто сесть в оборону и отбиваться, а уповать именно на контригру. А для этого нужен прессинг в центральной зоне», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

    Матч «Краснодар» — «Урал» пройдет 17 мая, начало — в 19:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Напомним, победитель этого матча встретится в Суперфинале с ЦСКА.

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