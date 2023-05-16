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    Гогниев рассказал, что нужно сделать «Химкам», чтобы остаться в РПЛ

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    Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал о стиле игры подмосковной команды с новым главным тренером Андреем Талалаевым.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    «Увидел ли я, что встряска пошла "Химкам" на пользу? Чтобы остаться в РПЛ, "Химкам" нужно было выигрывать у команд из верхней части таблицы. Физически ребята очень хорошо подготовлены — это показала и игра с "Ростовом". Вдесятером мы не пропустили, ещё и моменты создавали.

    Да, проиграли 0:1, но физически команда не уступает соперникам. Тактически с новым тренером стали строже играть в обороне. Вообще сейчас у всех тренеров тенденция отзащищаться — все играют от обороны. Легче всего научить футболистов обороняться.

    Например, всем строго встать за линией мяча и выбегать в контратаки. Смотреть это неприятно. Глобально команда, которая так играет, ничего не добивается. Мне же интересно развивать футбол с позиции атаки.

    Может, мой стиль и кажется авантюрным и не принёс результат в "Химках", но на это есть ряд причин, в том числе связанных с коллективом. Плюс были околофутбольные вещи, которыми приходилось заниматься. Их много осталось за кадром», — цитирует Гогниева СЭ.

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    • Напомним, что по ходу нынешнего сезона Гогниев был уволен с поста главного тренера «Химок». После 27-и туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Химки» отстают от зоны стыковых матчей на 5 баллов.

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