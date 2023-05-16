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    Гогниев о критике: Если оскорблять, то надо это делать в лицо

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    Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    Ранее Гогниева неоднократно критиковали за излишнюю импульсивность.

    «Это меня не красит, стараюсь над этим работать. Но есть определенные эпизоды, на которые легче реагировать так — выплескивать все, что есть.

    Со стороны смотришь, думаешь — дурак. Кто меня лично не знает, меня так и видит. Но зато я честен, даже на пресс-конференциях. Я могу надеть маску и отвечать "да" или "нет", но это неправильно.

    Есть определенная грань, которую нельзя переходить. Я ее пару раз перешел, буду стараться так больше не делать.

    Но вообще без эмоций я не смогу. Те, кто это осуждает, не должны переходить грань. Когда люди переходят на личности, это говорит об их интеллекте, уровне развития. Они могут обсуждать поведение, осудить, но переходить на личности неправильно. Некоторые из них даже не тренировали!

    По-моему, такое надо пресекать. Если оскорблять, то надо это делать в лицо. Готов с каждым поговорить, объясниться. Моя совесть уж точно чиста, а вот они должны задуматься.

    Они могут говорить все что угодно, но не имеют права переходить на личные оскорбления. Пусть меня увидят и в лицо это скажут. Готов даже на федеральном канале с ними встретиться. Они хотят реакции, шума, привлечь к себе внимание — все воздух, пиар.

    Мы должны обсуждать тактику, а не эти вещи. По всем своим играм могу предложить тактические разборы. Пусть наши футбольные специалисты анализируют и обсуждают, это было бы интересно. Такое есть в Италии, Англии.

    Я злюсь только на оскорбления. Просто не заслуживаю, чтобы меня оскорбляли. Каждый может ошибиться. Человек лежит в луже — кто-то по нему пройдет, а кто-то поможет и поднимет. Я — второй тип людей», — приводит слова Гогниева «Спорт-Экспресс».

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