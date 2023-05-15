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    Погба больше не сыграет в этом сезоне

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    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба из-за травмы пропустит остаток сезона, сообщает Corriere dello Sport.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    На 21-й минуте 30-летний француз внезапно свалился на газон, получив травму на ровном месте. Помощь медицинского штаба ему не помогла — в итоге вместо него на поле в итоге появился Аркадиуш Милик.

    Отметим, что Погба проводил свой шестой матч в серии А в этом сезоне. Футболист почти весь год лечился после повреждений. Он впервые вышел в старте в апреле 2022 года.

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