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    Гол Кассьеры позволил «Зениту» избежать поражения в матче с «Краснодаром»

    «Зенит» — «Краснодар»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Зенит» сумел добыть ничью в домашнем матче 27-го тура РПЛ против «Краснодара». Подопечные Сергея Семака уступали 1:2 к концу встречи, но смогли забить второй гол.

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    «Зенит» забил первый мяч в поединке усилиями Малкома. В тайме втором хозяев пропустили два подряд — отметились Михайло Баняц и Алексей Ионов.

    На 6-й компенсированной минуте Маттео Кассьера спас «сине-бело-голубых» от поражения.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Краснодар 2:2
    Голы: 1:0 Малком (15'), 1:1 Михайло Баньяц (51'), 1:2 Алексей Ионов (58'), 2:2 Матео Кассьерра (90+6') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Иван Сергеев, Андрей Мостовой Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Кайо Панталеан, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Кевин, Михайло Баньяц, Олакунле Олусегун, Ильзат Ахметов, Мозес Кобнан, Алексей Ионов Предупреждения: Мозес Кобнан (29'), Клаудиньо (79'), Далер Кузяев (84'), (90+2')

    «Зенит» оформил досрочное чемпионство. Сейчас у него 65 очков. «Краснодар» с 43 баллами находится на 6-й позиции.

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