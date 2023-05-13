«Зенит» — «Краснодар»: счет матча 2:2, обзор голов

сумел добыть ничью в домашнем матче 27-го тура РПЛ против. Подопечные Сергея Семака уступали 1:2 к концу встречи, но смогли забить второй гол.

«Зенит» забил первый мяч в поединке усилиями Малкома. В тайме втором хозяев пропустили два подряд — отметились Михайло Баняц и Алексей Ионов.

На 6-й компенсированной минуте Маттео Кассьера спас «сине-бело-голубых» от поражения.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Краснодар 2:2 Голы: 1:0 Малком (15'), 1:1 Михайло Баньяц (51'), 1:2 Алексей Ионов (58'), 2:2 Матео Кассьерра (90+6') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Иван Сергеев, Андрей Мостовой Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Кайо Панталеан, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Кевин, Михайло Баньяц, Олакунле Олусегун, Ильзат Ахметов, Мозес Кобнан, Алексей Ионов Предупреждения: Мозес Кобнан (29'), Клаудиньо (79'), Далер Кузяев (84'), (90+2')

«Зенит» оформил досрочное чемпионство. Сейчас у него 65 очков. «Краснодар» с 43 баллами находится на 6-й позиции.