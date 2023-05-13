«Урал» и «Оренбург» назвали стартовые составы

Эрик Бикфалви Фото: globallookpress.com
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Ранджелович.
Запасные: Баклов, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сингатулин, Железнов, Цулукидзе, Татаринов, Каштанов.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — «Оренбург»
«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Титков, Оганесян, Вера, Воробьев, Мансилья.
Запасные: Гошев, Кеняйкин, Сиваков, Хотулев, Эктов, Марин, Капустянский, Обухов.
Матч «Урал» — «Оренбург» пройдет 13 мая в Екатеринбурге, начало — в 12:00 мск.