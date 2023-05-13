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    «Урал» и «Оренбург» назвали стартовые составы

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    Стали известны стартовые составы на матч между «Уралом» и «Оренбургом» в 27-м туре РПЛ.

    Эрик Бикфалви
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    Эрик Бикфалви

    «Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Ранджелович.

    Запасные: Баклов, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сингатулин, Железнов, Цулукидзе, Татаринов, Каштанов.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Урал» — «Оренбург»

    «Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Титков, Оганесян, Вера, Воробьев, Мансилья.

    Запасные: Гошев, Кеняйкин, Сиваков, Хотулев, Эктов, Марин, Капустянский, Обухов.

    Матч «Урал» — «Оренбург» пройдет 13 мая в Екатеринбурге, начало — в 12:00 мск.

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