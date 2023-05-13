Тен Хаг: Мы должны были исправиться после поражений

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0).

«Очень важно. Мы должны были исправиться после поражений. У нас не было энергии и мы играли медленно в тех матчах. Сегодня нам нужно было побеждать, и мы это сделали.

Мы очень хороши в том, чтобы делать вратаря соперника лучшим игроком матча. "МЮ" должен быть более решительным. Мы должны работать над улучшением реализации. Каждая игра трудна. Нужно быть готовым к каждому матчу», — приводит слова тен Хага ВВС.

«Манкунианцы» набрали 66 очков и сравнялись с «Ньюкаслом» в борьбе за бронзу. У «Вулверхэмптона» 40 очков, с которыми он занимает 13-ю позицию. Клуб находится в 9 пунктах от зоны вылета.