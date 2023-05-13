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    Тен Хаг: Мы должны были исправиться после поражений

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:0).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Очень важно. Мы должны были исправиться после поражений. У нас не было энергии и мы играли медленно в тех матчах. Сегодня нам нужно было побеждать, и мы это сделали.

    Мы очень хороши в том, чтобы делать вратаря соперника лучшим игроком матча. "МЮ" должен быть более решительным. Мы должны работать над улучшением реализации. Каждая игра трудна. Нужно быть готовым к каждому матчу», — приводит слова тен Хага ВВС.

    «Манкунианцы» набрали 66 очков и сравнялись с «Ньюкаслом» в борьбе за бронзу. У «Вулверхэмптона» 40 очков, с которыми он занимает 13-ю позицию. Клуб находится в 9 пунктах от зоны вылета.

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