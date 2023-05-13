Талалаев: Считаю, игроки РПЛ должны завершать такие шансы голами

Главный тренервысказался после ничьей сов 27‑м туре РПЛ.

«В первом тайме понимали, что нужно терпеть. Даже "Реал" с "Манчестер Сити" терпит. Отталкивались от своей игры, у нас скоростные нападающие.

С "Торпедо" играли против "Спартака", и за спину Денисова заходили восемь раз, но не было опасных передач. Сегодня Мирзов сделал всё, как нужно. Были моменты после этих комбинаций.

Второй тайм — 11 против 10. Хотелось, чтобы игра была более спокойная и уверенная, но сделать этого пока не можем. Хотя пять моментов, которые можно назвать голевыми, мы создали. Если команда не забивает, она не выигрывает. Считаю, игроки РПЛ должны завершать такие шансы голами», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Спартак» (51 очко) — четвертый, «Химки» (18 пунктов) — пятнадцатый.