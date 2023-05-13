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    «Бавария» забила 6 мячей в ворота «Шальке»

    «Бавария» — «Шальке»: счет матча 5:0, обзор голов

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    В 32-м туре чемпионата Германии завершились два поединка. В одном из них «Бавария» со счетом 6:0 разгромила «Шальке».

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    Дублем в составе «мюнхенцев» отметился Серж Гнабри. Гол в активе Томаса Мюллера, Матиаса Теля, Йозуа Киммиха и Нуссаира Мазрауи.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — Шальке 04 6:0
    Голы: 1:0 Томас Мюллер (21'), 2:0 Йозуа Киммих (пенальти) (29'), 3:0 Серж Гнабри (50'), 4:0 Серж Гнабри (65'), 5:0 Матис Тель (80'), 6:0 Нуссайр Мазрауи (90 + 2') Бавария: Ян Зоммер, Нуссайр Мазрауи, Бенжамен Павар, Маттейс де Лигт (Деотшанкюль Юпамекано, 85'), Жоау Канселу, Йозуа Киммих (Леон Горецка, 71'), Лерой Зане, Томас Мюллер, Джамал Мусиала (Садио Мане, 85'), Кингсли Коман (Райан Гравенберх, 64'), Серж Гнабри (Матис Тель, 70') Шальке 04: Микаэль Фрей (Себастьян Полтер, 64'), Мариус Бюльтер (Тим Скарке, 64'), Том Краус (Доминик Дрекслер, 64'), Кенан Караман, Алекс Краль, Данни Латца, Йере Уронен (Томас Ауэян, 86'), Марчин Каминьски, Сепп ван ден Берг, Седрик Бруннер (Майя Йосида, 46'), Александер Шволов Предупреждения: Том Краус (20'), Седрик Бруннер (28'), Мариус Бюльтер (36')

    Набрав 68 очков, «Бавария» продолжает идти на 1-м месте в таблице. Отрыв от «Боруссии» пока что составляет 4 пункта. У «Шальке» 30 баллов и 16-е место.

    В другом матче «Айнтрахт» со счетом 3:0 на своем поле победил «Майнц».

    С пенальти забил Даити Камада. Еще по голу оформили Бута и Рандаль Коло-Муани.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Майнц 3:0
    Голы: 1:0 Даити Камада (пенальти) (18'), 2:0 Аурелио Бута (40'), 3:0 Рандаль Коло Муани (59') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Алмами Туре (Макото Хасебе, 80'), Тута, Эван Н'Дика, Аурелио Бута (Тимоти Чэндлер, 85'), Себастьян Роде (Эрик Эбимбе, 71'), Джибриль Соу, Кристофер Ленц, Даити Камада (Пакстен Ааронсон, 85'), Марио Гётце, Рандаль Коло Муани (Йеспер Линдстрём, 71') Майнц: Людовик Ажорк (Nelson Felix Patrick Weiper, 81'), Карим Онисиво, Аарон Мартин (Антони Каси, 65'), Ли Джэ Сон (Аймен Баркок, 65'), Антон Стах (Eniss Shabani, 81'), Маркус Ингвартсен (Делано Бюргзорг, 60'), Данни да Коста, Андреас Ханше-Ольсен, Штефан Белл, Эдмилсон Фернандеш, Робин Центнер Предупреждения: Штефан Белл (22'), Тута (30'), Андреас Ханше-Ольсен (38'), Eniss Shabani (88')

    «Айнтрахт» набрал 46 очков и обошел в таблице «Майнц», у которого на пункт меньше. Команды занимают 8-е и 9-е место соответственно.

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