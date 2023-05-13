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    «Астон Вилла» на своем поле обыграла «Тоттенхэм»

    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В поединке 36-го тура АПЛ «Астон Вилла» со счетом 2:1 выиграла у «Тоттенхэма».

    Джейкоб Рэмзи
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    Джейкоб Рэмзи

    Бирмингемцы вели 2:0 до 90-й минуты. В начале игры отметился Джейкоб Рэмзи, после чего на 72-й минуте Дуглас Луис увеличил разрыв в счете.

    Его сократил Харри Кейн, реализовавший пенальти. Он отметился голом в третьем матче АПЛ подряд.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Тоттенхэм 2:1
    Голы: 1:0 Джейкоб Рэмси (8'), 2:0 Дуглас Луис (72'), 2:1 Гарри Кейн (пенальти) (90') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эшли Янг, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Алекс Морено, Леон Бэйли (Бубакар Камара, 68'), Джон МакГинн, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси, Олли Уоткинс (Мэтти Кэш, 90'), Эмилиано Буэндия (Джон Дуран, 68') Тоттенхэм: Гарри Кейн, Сон Хын Мин, Ришарлисон (Деян Кулушевски, 62'), Бен Дэвис (Иван Перишич, 90'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Оливер Скипп (Ив Биссума, 62'), Педро Порро (Арно Данжума, 81'), Клеман Лангле, Кристиан Ромеро, Эмерсон, Фрейзер Форстер Предупреждения: Джон МакГинн (23'), Оливер Скипп (54'), Гарри Кейн (73'), Кристиан Ромеро (80'), Эшли Янг (89'), Олли Уоткинс (90 + 2')

    У «Тоттенхэма» сейчас 57 очков и 6-я позиция. «Астон Вилла» набрала те же 57 баллов, но по дополнительным показателям уступает «шпорам» и находится на строчку ниже.

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