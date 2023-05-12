Медведев снялся с выборов в члены исполкома РФС

Генеральный директор «Зенита»снялся с выборов в члены исполкома РФС. Об этом сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

«Александр Медведев снял свою кандидатуру. Такая просьба поступила сегодня утром.

Я не разговаривал с Медведевым. Он в командировке, в отъезде. Не было его на собрании ни очно, ни в видеоконференцсвязи», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стало известно, что РПЛ выдвинула Бориса Ротенберга и Ахмеда Айдамирова в кандидаты в исполком РФС.

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Ближайшая конференция РФС пройдет 22 июня, одним из вопросов повестки будут довыборы в исполком организации. На данный момент в исполкоме РФС восемь вакантных мест, часть из которых должна быть занята представителями РПЛ..VrezNews1 /football/2023/05/12/alaev_rpl/