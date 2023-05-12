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    Аллегри: Добились заслуженной ничьей, которая оставляет все на ответный матч

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    Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о первом полуфинальном матче Лиги Европы против «Севильи» (1:1).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Вплоть до гола "Ювентус" хорошо двигал мяч, но когда мы добрались до ворот, мы допускали слишком много ошибок. В контратаках нас ловили врасплох, потому что мы оставляли пространство. Ребята хорошо постарались, чтобы отыграться и добиться заслуженной ничьей, которая оставляет все на ответный матч.

    Когда игра идет на половине соперника, Погба — выдающийся игрок. Если бы он был в оптимальной форме, я бы, конечно, ставил его в стартовый состав каждую игру. Этим вечером он внес очень важный вклад.

    За все годы своей карьеры я никогда не обсуждал судей. Скажу лишь, что я поздравил свою команду с тем, что они не позволили инциденту с контактом Рабьо и Баде повлиять на них, они сохранили спокойствие и через несколько минут снова вернулись в игру. Судьи оценят, пенальти это или нет, мы не можем тратить на это силы. У нас было достаточно неприятных инцидентов в этом сезоне, мы можем только молчать и сосредоточиться на нашей работе.

    "Севилья" очень хорошо оборонялась, была очень агрессивной, а их форварды бежали в прессинг как сумасшедшие. Мы знаем, что можем навредить сопернику, в открытой игре, а ответный матч продлится 95 минут, может быть, даже 120. Мы хотим выйти в финал», — приводит слова Аллегри Football Italia.

    Следующий матч «Севилья» и «Ювентус» сыграют 18 мая в 22:00 мск.

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