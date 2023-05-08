ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сиэтл» в третьем матче серииБезвольный вылет «Рейнджерс», атомная «Флорида», разрывной «Сиэтл»
  • 11:16
    • Моуринью может возглавить «ПСЖ»
  • 11:04
    • Джикия: Я полностью поддерживаю решение сборной России отказаться от выступления в ЦАФА
  • 09:14
    • Спаллетти объявил о продлении контракта с «Наполи»
  • 20:01
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России
    Все новости спорта

    Моуринью может возглавить «ПСЖ»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Рома Серия A Футбол Италии
    Жозе Моуринью может покинуть пост главного тренера «Ромы» по окончании сезона.

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    По информации RMC Sport, Моуринью — один из основных претендентов на аналогичную должность в «Пари Сен-Жермен».

    Советник парижского клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш уже ведет переговоры с агентом португальского специалиста.

    Отмечается, что Моуринью готов уйти из «Ромы» только ради двух клубов — «ПСЖ» и мадридского «Реала».

  • Нелюбовь. Брак по расчету между Месси и ПСЖ исчерпал себя
  • Уход аргентинца с «Парк де Пренс» стал почти неизбежным
  • 04/05/2023

    • Ранее неоднократно сообщалось, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье не будет работать с командой в следующем сезоне.

    Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Под руководством португальца итальянская команда выиграла Лигу конференций, а в этом сезоне вышла в полуфинал Лиги Европы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» обыграет «Сочи» с крупным счетом?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 3.46
    •
  • Продлится ли победная поступь «Порту»?
  • «Арука» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли «Лестер» набрать очки в матче с «Фулхэмом»?
  • «Фулхэм» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арука — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.76
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.03
  • Экспресс дня 9 мая
  • Завтра в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Тукумс 2000 — РФШ
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Елгава — Метта
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры