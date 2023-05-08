Моуринью может возглавить «ПСЖ»

может покинуть пост главного тренерапо окончании сезона.

По информации RMC Sport, Моуринью — один из основных претендентов на аналогичную должность в «Пари Сен-Жермен».

Советник парижского клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш уже ведет переговоры с агентом португальского специалиста.

Отмечается, что Моуринью готов уйти из «Ромы» только ради двух клубов — «ПСЖ» и мадридского «Реала».

Ранее неоднократно сообщалось, что нынешний главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье не будет работать с командой в следующем сезоне.

Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Под руководством португальца итальянская команда выиграла Лигу конференций, а в этом сезоне вышла в полуфинал Лиги Европы.