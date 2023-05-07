«Зенит» — «Спартак»: счет матча 3:2, обзор голов

В центральном матче 26-го тура РПЛсо счетом 3:2 победил на своем поле

«Зенит» выиграл первый тайм благодаря удачным действиям Клаудиньо. Бразилец забил и отметился результативной передачей над Александра Мостового. Кейта Бальде отыграл один мяч у москвичей.

В тайме втором Алексис Дуарте получил красную карточку и оставил «Спартак» в меньшинстве. После этого Квинси Промес реализовал пенальти. Это случилось на 85-й минуте.

Последнее слово осталось за хозяевами. Иван Сергеев отметился голов, а Густаво Мантуан сделал асисст.

РПЛ. 26-й тур Зенит — Спартак 3:2 (2:1, 1:1) Голы: 1:0 — 13 Клаудиньо, 1:1 — 33 Кейта Бальде, 2:1 — 39 Мостовой, 2:2 — 85, пенальти Промес, 3:2 — 90 СергеевЗенит: Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Родригао, Ренан (Мантуан, ), Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Клаудиньо (Бакаев, 90), Мостовой (Вендел, 62), Малком, Кассьерра (Сергеев, 87)Спартак: Селихов, Чернов (Маслов, 64), Дуарте, Томаш Тавареш, Зобнин, Мартинс Перейра, Зиньковский (Хлусевич, 77), Денисов, Промес, Кейта Бальде (Мозес, 64), Соболев (Николсон, 77)Предупреждения: Зиньковский (35), Вендел (77), Чистяков (84), Кержаков (90)Удаление: Дуарте (75)

«Зенит» набрал 64 очка и досрочно оформил 5-е чемпионство в РПЛ подряд. «Спартак» с 49 баллами занимает 4-е место. При этом команда Абаскаля остается в двух пунктах от второй позиции.