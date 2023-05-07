Юран: Всегда хочется большего, но счет по игре

Главный тренерподвел итог матча 26-го тура РПЛ против(0:0).

«Всегда хочется большего. Скорее всего, счет по игре. Неплохая игра по самоотдаче и желанию, но нам не хватило в атаке выжать моменты.

То, что я увидел у парней, это самоотдача и желание. У того же Соколова предварительно надрыв мышцы, но он терпел и играл до конца. В команде есть бойцы, мы это увидели сегодня», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

«Пари НН» набрал 23 очка и остался на четырнадцатом месте в турнирной таблице российского первенства. У «Урала» теперь 27 пунктов и одиннадцатая строчка.