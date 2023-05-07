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    Юран: Всегда хочется большего, но счет по игре

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итог матча 26-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Всегда хочется большего. Скорее всего, счет по игре. Неплохая игра по самоотдаче и желанию, но нам не хватило в атаке выжать моменты.

    То, что я увидел у парней, это самоотдача и желание. У того же Соколова предварительно надрыв мышцы, но он терпел и играл до конца. В команде есть бойцы, мы это увидели сегодня», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

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