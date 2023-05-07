Защитник «Факела» Суслов прокомментировал победу команды в матче с «Ростовом»

Защитникоценил игру команды в матче РПЛ с(2:0).

«Я чаще всех "привозил" пенальти в этом сезоне, а Комличенко чаще всех зарабатывал? Как к нему готовился? Просто сказали: "Давай ему принимать, а потом просто накрывай удар, иначе он подставляется". Да я и сам знаю, как он играет, как он там в Европе играл. Перед игрой никак его не разбирали.

Евсеев успел что-то изменить? Ничего не изменилось, Вадим Валентинович просто небольшие изменения внёс, и всё.

Как он нас заряжал? А у нас все игры от ножа, мы всегда настроены, просто часто не фартило. По всему полю играли, рисковали, вот и получали за спину. Вот с "Краснодаром" игра первая — 1:3 проигрывали, потом 3:3 сыграли.

С "Динамо" — то же самое. Сейчас уже раскрепостились, а в начале сезона ребята, которые в РПЛ не играли, немного скованны были, возможно.

На трибунах было много фанатов? Это кайф, драйв, это круто, нереально, мы ради них и играем! Весь город поддерживает, постоянно фоткаемся, раздаём автографы — и для них неважно, выиграли мы или проиграли.

Это кайфовые чувства, когда город живёт футболом, когда в городе тебя все знают», — приводит слова Суслова Sport24.

«Факел» занимает 13-е место в РПЛ с 24 очками в активе. Команда отстает от спасительной 12-й строчки на один балл.