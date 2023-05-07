Орлов: Чемпионство в матче со «Спартаком» будет хорошим аккордом для «Зенита»

Комментаторподелился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России. Петербуржцы в случае победы досрочно завоюют чемпионский титул.

«Чемпионство в матче со "Спартаком" будет хорошим аккордом для "Зенита". Лучше ничего представить нельзя. Если бы "Зенит" играл такой матч с "Ростовом" или ЦСКА, такого ажиотажа не было бы.

Сегодня многое зависит от судьи. В последнем матче между "Зенитом" и "Спартаком" была массовая драка на поле. Футболисты — злопамятные люди. Сегодня они будут друг друга яростно атаковать, поэтому могут появиться и красные карточки», — приводит слова Орлова Sport24.

Начало противостояния запланировано на 19:00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на матч.