ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Факел»Два по цене одного. Евсеев спас «Факел» от прямого вылета и подарил «Зениту» чемпионский матч
  • 14:11
    • Бах: МОК предпринимает все усилия для возвращения россиян на международные соревнования
  • 13:37
    • Головин выйдет в стартовом составе на матч Лиги 1 «Анже» — «Монако»
  • 13:31
    • Стали известны составы на матч РПЛ «Пари НН» — «Урал»
  • 08:29
    • Стерлинг сохранил пояс в легчайшем весе UFC в бою с Сехудо
  • 07:33
    • Мухаммад одолел Бернса единогласным решением на UFC 288
    Все новости спорта

    Орлов: Чемпионство в матче со «Спартаком» будет хорошим аккордом для «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Петербуржцы в случае победы досрочно завоюют чемпионский титул.

    Геннадий Орлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Геннадий Орлов

    «Чемпионство в матче со "Спартаком" будет хорошим аккордом для "Зенита". Лучше ничего представить нельзя. Если бы "Зенит" играл такой матч с "Ростовом" или ЦСКА, такого ажиотажа не было бы.

    Сегодня многое зависит от судьи. В последнем матче между "Зенитом" и "Спартаком" была массовая драка на поле. Футболисты — злопамятные люди. Сегодня они будут друг друга яростно атаковать, поэтому могут появиться и красные карточки», — приводит слова Орлова Sport24.

    Начало противостояния запланировано на 19:00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на матч.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» и «Спартак» много не забьют
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Никто в обороне отсиживаться не будет
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • ЦСКА вновь победит?
  • ЦСКА — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 21:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Труа — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Алькарас — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.93
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арука — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры