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    Чанов: Хочется, чтобы ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»

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    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между армейцами и «Оренбургом».

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Хотелось бы, чтобы ЦСКА одержал победу в матче с "Оренбургом". Помимо Кубка России, у армейцев есть мотивация забраться в тройку РПЛ. ЦСКА привык быть впереди. Клуб всегда ставит себе одну задачу — быть первым. Других целей у армейцев не бывает.

    "Оренбург" — неплохая команда. Она умеет играть в футбол, трудности у ЦСКА будут однозначно. Поэтому армейцам придётся приложить усилия.

    У оренбуржцев неплохая реализация голевых моментов — это главная опасность с их стороны», — сказал Чанов Чемпионату.

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