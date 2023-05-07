Чанов: Хочется, чтобы ЦСКА одержал победу над «Оренбургом»

Бывший тренер вратарейвысказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между армейцами и

«Хотелось бы, чтобы ЦСКА одержал победу в матче с "Оренбургом". Помимо Кубка России, у армейцев есть мотивация забраться в тройку РПЛ. ЦСКА привык быть впереди. Клуб всегда ставит себе одну задачу — быть первым. Других целей у армейцев не бывает.

"Оренбург" — неплохая команда. Она умеет играть в футбол, трудности у ЦСКА будут однозначно. Поэтому армейцам придётся приложить усилия.

У оренбуржцев неплохая реализация голевых моментов — это главная опасность с их стороны», — сказал Чанов Чемпионату.

Матч между ЦСКА и «Оренбургом» пройдет 7 мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно тут.