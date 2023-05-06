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    «Реймс» с минимальным счетом обыграл «Лилль»

    «Реймс» — «Лилль»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Реймс» обыграл «Лилль» (1:0) в матче 34-го тура французской Лиги 1.

    «Реймс»
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    «Реймс»

    Единственный гол был забит на 21-й минуте. Полузащитник «Реймса» Маршалл Мунеци прыгнул выше всех и поразил ворота ударом головой.

    Лига 1.
    «Реймс» — «Лилль» 1:0
    Голы: 1:0 — 21 Мунеци«Реймс»: Диуф, Фоке, Абдельхамид, Кейта (Флип, 77), де Смет (Бюси, 85), Матусива, Мунеци, Каюсте (Атангана Эдоа, 77), Думбия (Лопи, 67), Ито, Балогун (Туре, 84)«Лилль»: Шевалье, Диаките, Фонте, Алессандро, Исмаили (Байо, 85), Кабелла, Андре (Нум, 80), Гомес, Жегрова (Веа, 63), Бамба, ДэвидПредупреждения: Фонте (37), Гомес (60), Абдельхамид (71), Алессандро (83), Бюси (90)

    После этого матча «Реймс» занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1 с 50-ю очками в активе. «Лилль» — на 5-й позиции (59).

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