ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»Финишная прямая АПЛ. «Ман Сити» и «Арсенал» в борьбе за титул, «Ливерпуль» и «МЮ» — за место в топ-4
  • 22:15
    • Соболенко победила Свентек и выиграла турнир в Мадриде
  • 21:32
    • Бензема выйдет в стартовом составе «Реала» на матч финала Кубка Испании с «Осасуной»
  • 21:27
    • Салах принес «Ливерпулю» победу над «Брентфордом»
  • 21:24
    • «Бавария» взяла верх над «Вердером»
  • 21:07
    • «Интер» в гостях обыграл «Рому»
    Все новости спорта

    Лэмпард: Я не знаю, почему некоторые футболисты пока не обрели уверенность в себе

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Челси
    Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался относительно поединка против «Борнмута» (3:1).

    Фрэнк Лэмпард
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнк Лэмпард

    «Я доволен. У нас за плечами была тяжелая серия, сезон у нас сложный, впереди еще много работы. Но выступление и результат именно в этом матче — очень хорошие. Мы заслужили победу. Это приятный шаг для ребят. Они усердно работали, приехали на стадион, на котором очень сложно победить большинству команд в этом сезоне, и сделали это.

    Важно, что футболисты чувствуют, что способны выйти и повлиять на ход матча. Мы работали над этим, и каждый из игроков проявил себя. Жоау Феликс забил, да и каждый игрок поучаствовал в голах, действовал активно. Если хочешь бороться за что-то на том уровне, на который мы рассчитываем, именно такая конкуренция и нужна.

    Я не знаю, почему некоторые футболисты пока не обрели уверенность в себе. У нас есть несколько молодых новичков, и нет никакой разницы, выиграли они чемпионат мира или нет, потому что они перешли в АПЛ. Так что некоторые игроки у нас пока лишь нащупывают почву под ногами.

    Обычно в "Челси" 1-2 таких футболиста, а сейчас — больше. Понятно, что команде может быть непросто найти ритм, обрести уверенность. Но мы сделали первый шаг. У нас не будет спокойного плавания, но команда талантливая, и игроки должны действовать как одно целое, чтобы привести нас туда, куда мы хотим попасть», — приводит слова Лэмпарда BBC.

    После этого матча «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ (42 очка). «Борнмут» — на 14-й строчке (39).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Штруфф шокирует Алькараса и Мадрид?
  • Алькарас — Штруфф. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Реал» уверенно завоюет Кубок Испании
  • «Реал» Мадрид — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Одни забьют, другие — нет
  • «Ланс» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 7 мая
  • Завтра в 21:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Алькарас — Штруфф
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Труа — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры