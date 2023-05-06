Гвардиола: «Манчестер Сити» провел выдающийся матч

Главный тренерподвел итог матча против(2:1).

«Мы провели выдающийся матч. Мы здорово владели мячом. Первый тайм получился выдающимся. Возможно, не так хороша, как должна быть, оказалась наша реализация.

Что касается второго тайма, то не стоит забывать: мы провели третий матч за шесть дней под серьезным психологическим давлением. После игры с "Арсеналом" мы были без сил, но продолжили идти вперед в матчах с "Фулхэмом" и "Вест Хэмом" — сильными соперниками.

Этот матч мог быть завершен после пенальти, но соперник забил, и нам пришлось помучиться. Но играли мы очень, очень хорошо.

Что я могу сказать о Гюндогане? Он способен делать что угодно. Он умеет сдерживать соперников, умеет атаковать, он очень умен. Мы в восторге от того, что он в нашей команде.

Холанн проявил свою щедрость, но матч не был завершен. Если бы счет был 4:0 за 10 минут до конца — ладно. Но 2:0? Эрлинг — наш лучший исполнитель одиннадцатиметровых и должен был бить сам.

Сегодня Холанн мог забить 2-3 гола, играл великолепно, боролся за нас. Мне нравится хвалить его тогда, когда он не забил. Если бы Гюндоган реализовал пенальти, все бы сказали: "Окей, хет-трик, молодец". Но основной исполнитель назначен не просто так. При 2:0 дело еще не сделано, нельзя об этом забывать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Ман Сити» набрал 82 очка и продолжает лидировать в таблице АПЛ, но уже с отрывом в 4 пункта от «Арсенала». У «Лидса» 30 очков и 17-е место.