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    Гвардиола: «Манчестер Сити» провел выдающийся матч

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матча против «Лидса» (2:1).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы провели выдающийся матч. Мы здорово владели мячом. Первый тайм получился выдающимся. Возможно, не так хороша, как должна быть, оказалась наша реализация.

    Что касается второго тайма, то не стоит забывать: мы провели третий матч за шесть дней под серьезным психологическим давлением. После игры с "Арсеналом" мы были без сил, но продолжили идти вперед в матчах с "Фулхэмом" и "Вест Хэмом" — сильными соперниками.

    Этот матч мог быть завершен после пенальти, но соперник забил, и нам пришлось помучиться. Но играли мы очень, очень хорошо.

    Что я могу сказать о Гюндогане? Он способен делать что угодно. Он умеет сдерживать соперников, умеет атаковать, он очень умен. Мы в восторге от того, что он в нашей команде.

    Холанн проявил свою щедрость, но матч не был завершен. Если бы счет был 4:0 за 10 минут до конца — ладно. Но 2:0? Эрлинг — наш лучший исполнитель одиннадцатиметровых и должен был бить сам.

    Сегодня Холанн мог забить 2-3 гола, играл великолепно, боролся за нас. Мне нравится хвалить его тогда, когда он не забил. Если бы Гюндоган реализовал пенальти, все бы сказали: "Окей, хет-трик, молодец". Но основной исполнитель назначен не просто так. При 2:0 дело еще не сделано, нельзя об этом забывать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

    «Ман Сити» набрал 82 очка и продолжает лидировать в таблице АПЛ, но уже с отрывом в 4 пункта от «Арсенала». У «Лидса» 30 очков и 17-е место.

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