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    «Факел» неожиданно обыграл «Ростов» в матче РПЛ

    «Ростов» — «Факел»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Факел» на чужом поле обыграл «Ростов» (2:0) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    «Факел»
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    «Факел»

    Первый гол гости забили на 46-й минуте встречи. Точным ударом отличился нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе.

    На 74-й минуте гости удвоили свое преимущество, а затем грамотно доиграли встречу. 2-й гол «Факела» забил Хызыр Аппаев.

    РПЛ.
    «Ростов» — «Факел» 0:2
    Голы: 0:1 — 46 Акбашев, 0:2 — 74 Аппаев«Ростов»: Песьяков, Лангович (Терентьев, 59), Прохин, Мелехин, Сильянов, Уткин (Селява, 88), Глебов, Щетинин (Голенков, 74), Байрамян (Полоз, 88), Тугарев (Комаров, 59), Комличенко«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Альшин (Магаль, 82), Акбашев (Квеквескири, 52), Мендель, Якимов, Браими (Черов, 65), Аппаев, Гонгадзе (Марков, 65)Предупреждения: Акбашев (34), Суслов (60), Байрамян (78)

    После этого матча «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в активе. Команда отстает от спасительной 12-й строчки лишь на один балл. «Ростов» располагается на 2-й позиции (50).

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