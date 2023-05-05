ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лучано СпаллеттиForza Napoli. Как команда Спаллетти добилась триумфальной победы в Серии А
  • 18:51
    • Месси записал официальное обращение и извинился перед партнерами по «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Глава фанатского объединения ПСЖ: Мы хотим, чтобы Неймар покинул клуб

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Глава фанатского объединения ПСЖ Collectif Ultras Paris Ромен Мабиль призвал форварда команды Неймара покинуть клуб вслед за нападающим Лионелем Месси.

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    «Месси собирается уйти, и мы просто хотим дать понять Неймару, что было бы неплохо, если бы он тоже покинул клуб. Мы не желаем навредить Неймару, мы просто хотим, чтобы он провел остаток своей карьеры вдали от Парижа.

    Мы надеемся перейти в другую эпоху. Сейчас время, когда игроки делают, что пожелают. Мы рассчитываем двигаться дальше и написать новую страницу с игроками, которые этого хотят», — цитирует заявление Мабиля Le Parisien.

  • «ПСЖ» намерен отдать Неймара в аренду
  • Читайте по теме

    • Напомним, что руководство ПСЖ готово расстаться с Неймаром в летнее трансферное окно. Сам бразилец также не против уйти из команды.

    В нынешнем сезоне Неймар провел 20 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач. В Лиге чемпионов форвард провел 6 встречи и забил 2 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Байер» в зоне еврокубков?
  • «Байер» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Помешает ли «Шальке» еврокубковым надеждам «Майнца»?
  • «Майнц» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли Карацев обыграть Штруффа и выйти в финал?
  • Штруфф — Карацев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Штруфф — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры