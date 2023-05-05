Глава фанатского объединения ПСЖ: Мы хотим, чтобы Неймар покинул клуб

Глава фанатского объединенияпризвал форварда командыпокинуть клуб вслед за нападающим

«Месси собирается уйти, и мы просто хотим дать понять Неймару, что было бы неплохо, если бы он тоже покинул клуб. Мы не желаем навредить Неймару, мы просто хотим, чтобы он провел остаток своей карьеры вдали от Парижа.

Мы надеемся перейти в другую эпоху. Сейчас время, когда игроки делают, что пожелают. Мы рассчитываем двигаться дальше и написать новую страницу с игроками, которые этого хотят», — цитирует заявление Мабиля Le Parisien.

Напомним, что руководство ПСЖ готово расстаться с Неймаром в летнее трансферное окно. Сам бразилец также не против уйти из команды.

В нынешнем сезоне Неймар провел 20 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 13 голов и сделал 11 голевых передач. В Лиге чемпионов форвард провел 6 встречи и забил 2 гола.