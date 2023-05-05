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    Карпин не будет дополнительно наказан по итогам матча со «Спартаком»

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче со «Спартаком», об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В рапорте было указано, что Карпин выходил за пределы, за это он оштрафован на 30000 рублей. Карпин после матча подошёл к судье и был удалён — демонстрационное несогласие с судьёй. В рапорте было указано, что Карпин не использовал ненормативную лексику и оскорбления.

    Карпин участвовал в заседании по ВКС. Он подтвердил, что был эмоционален, но без оскорблений. То слово, которое было в трансляции, означало разочарование об упущенной победе. Мы приняли решение не применять дополнительное наказание, кроме автоматической дисквалификации. Карпин будет оштрафован на 60000 рублей», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

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