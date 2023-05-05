Карпин не будет дополнительно наказан по итогам матча со «Спартаком»

Главный тренеризбежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче со, об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК)

«В рапорте было указано, что Карпин выходил за пределы, за это он оштрафован на 30000 рублей. Карпин после матча подошёл к судье и был удалён — демонстрационное несогласие с судьёй. В рапорте было указано, что Карпин не использовал ненормативную лексику и оскорбления.

Карпин участвовал в заседании по ВКС. Он подтвердил, что был эмоционален, но без оскорблений. То слово, которое было в трансляции, означало разочарование об упущенной победе. Мы приняли решение не применять дополнительное наказание, кроме автоматической дисквалификации. Карпин будет оштрафован на 60000 рублей», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».