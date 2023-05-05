Губерниев: Прекрасный раздражитель для «Спартака» — взять и не позволить «Зениту» стать чемпионом

Спортивный комментаторподелился ожиданиями от матчав 26-м туре чемпионата России.

«Что нужно сделать "Спартаку"? Как нормальной футбольной команде, как нормальным спортсменам играть на победу и не позволить "Зениту" победить. "Зенит" все равно, конечно, чемпионом станет в этом году. Вопрос — когда? Мне кажется, что это прекрасный раздражитель для "Спартака" — взять и не позволить "Зениту", во всяком случае, в очном противостоянии стать чемпионом и выиграть. Это отличная мотивация, поэтому это будет интересный матч.

И для "Зенита" тоже, естественно: обыграть принципиального соперника, стать чемпионом именно в матче со "Спартаком" и после матча праздновать. Этот тоже момент принципиальный. Мы все ждем этого противостояния с огромным интересом. Это настоящий спорт, это прекрасный футбол, и пусть победит сильнейший!» — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.