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    Губерниев: Прекрасный раздражитель для «Спартака» — взять и не позволить «Зениту» стать чемпионом

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    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в 26-м туре чемпионата России.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Что нужно сделать "Спартаку"? Как нормальной футбольной команде, как нормальным спортсменам играть на победу и не позволить "Зениту" победить. "Зенит" все равно, конечно, чемпионом станет в этом году. Вопрос — когда? Мне кажется, что это прекрасный раздражитель для "Спартака" — взять и не позволить "Зениту", во всяком случае, в очном противостоянии стать чемпионом и выиграть. Это отличная мотивация, поэтому это будет интересный матч.

    И для "Зенита" тоже, естественно: обыграть принципиального соперника, стать чемпионом именно в матче со "Спартаком" и после матча праздновать. Этот тоже момент принципиальный. Мы все ждем этого противостояния с огромным интересом. Это настоящий спорт, это прекрасный футбол, и пусть победит сильнейший!» — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

    Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

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