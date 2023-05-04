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    Гендиректор «Акрона»: Вся наша команда и тренерский штаб достойны памятника у стадиона

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    Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов оценил выступление команды в Кубке России.

    Алексей Власов
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    Алексей Власов

    «Акрон» выбыл из турнира, проиграв «Краснодару» (0:0, 2:4 пен.) в матче первого этапа финала Пути регионов Кубка России. Перед этим тольяттинский клуб остановил четыре московские команды — «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

    «Наша команда выглядела очень достойно. Игра с "Краснодаром" была равной. Если в целом подводить итоги, можно отметить факт, что в основное время мы не проиграли никому и выбили семь клубов. Однозначно горжусь командой!

    Серия пенальти — наша изюминка? Нет, ха-ха. Просто не один раз так складывалась логика игры, что сильнейшего пришлось определять в серии пенальти. Но были моменты и у нас, и у соперника, как и в любой другой игре. Так уже сложилось, что в основное время победитель был не выявлен.

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    • Безусловно, вся команда и тренерский штаб в том числе, достойны памятника у стадиона! Сергей [Волков] играет важную роль: выручает нас и в основное время, и в серии пенальти.

    У нас осталось шесть туров в чемпионате и теперь основная задача — забраться как можно выше», — приводит слова Власова Sport24.

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