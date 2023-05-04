Гендиректор «Акрона»: Вся наша команда и тренерский штаб достойны памятника у стадиона

Генеральный директор «Акрона»оценил выступление команды в Кубке России.

«Акрон» выбыл из турнира, проиграв «Краснодару» (0:0, 2:4 пен.) в матче первого этапа финала Пути регионов Кубка России. Перед этим тольяттинский клуб остановил четыре московские команды — «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

«Наша команда выглядела очень достойно. Игра с "Краснодаром" была равной. Если в целом подводить итоги, можно отметить факт, что в основное время мы не проиграли никому и выбили семь клубов. Однозначно горжусь командой!

Серия пенальти — наша изюминка? Нет, ха-ха. Просто не один раз так складывалась логика игры, что сильнейшего пришлось определять в серии пенальти. Но были моменты и у нас, и у соперника, как и в любой другой игре. Так уже сложилось, что в основное время победитель был не выявлен.

Безусловно, вся команда и тренерский штаб в том числе, достойны памятника у стадиона! Сергей [Волков] играет важную роль: выручает нас и в основное время, и в серии пенальти.

У нас осталось шесть туров в чемпионате и теперь основная задача — забраться как можно выше», — приводит слова Власова Sport24.