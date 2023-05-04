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    Сперцян: Мне нравится нынешняя формула Кубка, но у «Акрона» может быть другое мнение

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над тольяттинским «Акроном» (0:0, 4:2 пен.) в матче первого этапа финала Пути регионов Кубка России.

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    «Рады выходу в следующий этап Кубка, хотя и не хотели доводить дело до серии пенальти.

    Почему довели? Не реализовали свои моменты. "Акрон" хорошо оборонялся, такое бывает. Главное, что победили.

    Потеря каждого игрока осложняет задачу. Хочется пожелать ребятам скорейшего восстановления, они нам нужны.

    Гости иногда включались в высокий прессинг, но не очень часто. В основном мы были в позиционной атаке. Вероятно, надо было быстрее принимать решения, когда получали мяч между линиями. Но мы ведь били по чужим воротам. У меня было столько ударов! А я даже не попал в створ.

    Соперники хорошо закрывали середину поля, играли очень плотно, надо было включать фланги, делать навесы. Мы разбирали "Акрон" перед матчем и знали, где у него слабые места при верховых передачах.

    Мне нравится нынешняя формула Кубка России, потому что больше игр — больше эмоций. Возможно, у "Акрона" другое мнение», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

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