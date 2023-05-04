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    Агент Барриоса об интересе «Бешикташа»: Такой трансфер маловероятен

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    Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал на информацию о том, что игрока хочет приобрести «Бешикташ».

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    Сообщалось, что трансфер Барриоса является приоритетной целью для «Бешикташа».

    «"Бешикташ" не связывался с нами. Это фейк. Такой трансфер маловероятен.

    Хотя в целом многие клубы интересуются игроком», — приводит слова агента Sport24.

    Контракт колумбийского футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.

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    • Ранее в «Бешикташе» тоже опровергли интерес к Барриосу.

    Напомним, зимой «Бешикташ» хотел приобрести полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, но не смог согласовать с московским клубом сумму трансфера.

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