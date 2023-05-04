Агент Барриоса об интересе «Бешикташа»: Такой трансфер маловероятен

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита», отреагировал на информацию о том, что игрока хочет приобрести

Сообщалось, что трансфер Барриоса является приоритетной целью для «Бешикташа».

«"Бешикташ" не связывался с нами. Это фейк. Такой трансфер маловероятен.

Хотя в целом многие клубы интересуются игроком», — приводит слова агента Sport24.

Контракт колумбийского футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в «Бешикташе» тоже опровергли интерес к Барриосу.

Напомним, зимой «Бешикташ» хотел приобрести полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, но не смог согласовать с московским клубом сумму трансфера.