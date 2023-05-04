Агент Барриоса об интересе «Бешикташа»: Такой трансфер маловероятен

Сообщалось, что трансфер Барриоса является приоритетной целью для «Бешикташа».
«"Бешикташ" не связывался с нами. Это фейк. Такой трансфер маловероятен.
Хотя в целом многие клубы интересуются игроком», — приводит слова агента Sport24.
Контракт колумбийского футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в «Бешикташе» тоже опровергли интерес к Барриосу.
Напомним, зимой «Бешикташ» хотел приобрести полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, но не смог согласовать с московским клубом сумму трансфера.