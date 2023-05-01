ЦСКА хочет продать Дивеева

Московскийне может договориться со новом контракте, сообщает Sport24.

Все идет к тому, что «армейцы» постараются продать 23-летнего защитника.

По данным источника, главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в следующем сезоне хочет сделать ставку на молодого защитника Илью Агапова.

Кроме того, специалиста также беспокоит травматичность Дивеева.

Отмечается, что с Дивеевым идут активные переговоры по продлению контракта, но стороны вряд ли смогут договориться. Игрок хочет получать больше двух миллионов евро в год, тогда как ЦСКА рассчитывает на повышение лишь до 1,8 миллиона.

В связи с этим ЦСКА рассматривает вариант с продажей игрока.

Интерес к Дивееву проявляют «Зенит» и «Наполи». При этом Игорь надеется перейти в европейский клуб.

Transfermarkt оценивает стоимость Дивеева в шесть миллионов евро.