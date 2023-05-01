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    ЦСКА хочет продать Дивеева

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    Московский ЦСКА не может договориться с Игорем Дивеевым о новом контракте, сообщает Sport24.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    Все идет к тому, что «армейцы» постараются продать 23-летнего защитника.

    По данным источника, главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в следующем сезоне хочет сделать ставку на молодого защитника Илью Агапова.

    Кроме того, специалиста также беспокоит травматичность Дивеева.

    Отмечается, что с Дивеевым идут активные переговоры по продлению контракта, но стороны вряд ли смогут договориться. Игрок хочет получать больше двух миллионов евро в год, тогда как ЦСКА рассчитывает на повышение лишь до 1,8 миллиона.

    В связи с этим ЦСКА рассматривает вариант с продажей игрока.

  • Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал о возможном продлении контракта с Дивеевым
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    • Интерес к Дивееву проявляют «Зенит» и «Наполи». При этом Игорь надеется перейти в европейский клуб.

    Transfermarkt оценивает стоимость Дивеева в шесть миллионов евро.

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