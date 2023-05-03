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    Сафонов: В серии пенальти прыгал наугад

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался относительно победы над «Акроном» (0:0, 4:2 по пенальти) в матче Кубка России.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Чувствую себя прекрасно, мне это очень нравится. Говорил, что очень люблю серии пенальти, теперь люблю только в них побеждать.

    На самом деле у "Акрона" много пенальтистов, у них был долгий кубковый путь. Они уже играли в серии пенальти, запомнить всех невозможно было. Я знал, куда бьют два‑три основных игрока, но их заменили. Так что наугад прыгал, и вроде как получилось. С Песеговым сейв? Гадание, всё гадание. Говорят же, что удача полная, значит, удача», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

    Таким образом, «Краснодар» пробился в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, который ранее проиграл ЦСКА в финале Пути РПЛ.

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