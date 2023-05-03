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    «Рома» не смогла победить «Монцу»

    «Монца» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В поединке 33-го тура Серии А «Рома» на выезде сыграла с «Монцей» вничью. Счет матча — 1:1.

    Момент матча
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    Момент матча

    Стефан Эль-Шаарави на 24-й минуте открыл счет, однако до перерыва хозяева успели забить в ответ. Точный удар Луки Кальдиролы позволил сравнять счет.

    Серия А. 33-й тур
    Монца — Рома 1:1 (1:1, 0:0)
    Голы: 0:1 — 24 Эль-Шаарави, 1:1 — 39 КальдиролаМонца Ди Грегорио, Кальдирола (Марлон, 86), Мари, Иццо, Карлос Аугусто, Пессина, Кольпани (Биринделли, 46), Ровелла (Мачин, 65), Чурриа, Капрари (Валоти, 66), Мота (Гюткьяер, 86)Рома РомаПредупреждения: Палладино (35), Чурриа (43), Кристанте (53), Пеллегрини (58), Иццо (90), Челик (90), Пессина (90)Удаление: Челик (90)

    После этого у «Ромы» 58 очков и 7-е место в таблице. «Монца» идет 10-й с 45 баллами и комфортным отрывом от зоны вылета.

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