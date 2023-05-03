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    Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Фулхэмом»

    «Ливерпуль» — «Фулхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» в домашнем матче 28-го тура АПЛ, который ранее был перенесен.

    Момент с пробитым пенальти
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    Момент с пробитым пенальти

    Победный гол «мерсисайдцев» ударом с пенальти оформил Мохаммед Салах. Это случилось на 39-й минуте первого тайма.

    АПЛ. 28-й тур
    Ливерпуль — Фулхэм 1:0 (1:0, 0:0)
    Гол: 1:0 — 39, пенальти СалахЛиверпуль Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон, 66), Хендерсон, Фабиньо, Джонс (Милнер, 84), Салах (Эллиотт, 84), Диас (Гакпо, 66), Нуньес (Диогу Жота, 83)Фулхэм Лено, Соареш, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Кэрни (Декордова-Рид, 71), Уилсон (Кебано, 71), Лукич (Рид, 71), Пальинья, Виллиан (Джеймс, 80), Винисиус (Соломон, 79)

    Таким образом, «Ливерпуль» одержал 5-ю победу подряд в турнире, набрал 59 очков и закрепился на 5-й позиции в зоне Лиги Европы.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Фулхэм» располагается на 10-й позиции с 45 очками. От зоны вылета его отделяют 15 пунктов.

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