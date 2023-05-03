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    «Интер» разгромил «Верону», у Джеко — дубль

    «Верона» — «Интер»: счет матча 0:6, обзор голов

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    «Интер» забил 6 безответных голов «Вероне» (6:0) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

    Эдин Джеко
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    Эдин Джеко

    Уже в первом тайме гости установили комфортное преимущество в три мяча. Сначала нападающий «Вероны» Адольфо Гайч на 31-й минуте оправил мяч в свои ворота — это автогол.

    Спустя всего 5 минут полузащитник гостей Хакан Чалханоглу удвоил преимущество своей команды, а всего через 2 минуты нападающий Эдин Джеко забил 3-й гол.

    Во втором тайме «Интер» не остановился. Сначала форвард миланской команды
    Лаутаро Мартинес совершил голевой удар на 55-й минуте. Затем, на 61-й минуте Эдин Джеко сделал дубль.

    Последний гол «Интер» забил уже в добавленное время. На 90+2-й минуте все тот же Лаутаро Мартинес забил 6-й гол своей команды.

    Серия А.
    «Верона» — «Интер» 0:6.
    Голы: 0:1 — 31, автогол Гайч, 0:2 — 36 Чалханоглу, 0:3 — 37 Джеко, 0:4 — 55 Мартинес, 0:5 — 61 Джеко, 0:6 — 90 Мартинес«Верона»: Монтипо, Депаоли, Фараони, Маньяни, Хин (Коппола, 62), Чеккерини (Кабаль, 82), Лазович (Дойг, 46), Тамез, Абильгор, Верди (Дуда, 46), Гайч (Джурич, 70)«Интер»: Ханданович, Думфрис (Дзанотти, 65), де Врей, Д`Амброзио (Белланова, 57), Ачерби, Димарко (Дармиан, 57), Мхитарян (Гальярдини, 65), Брозович (Аслани, 78), Чалханоглу, Джеко, Мартинес

    После этого матча «Интер» занимает 4-е место в Серии А (60 очков). «Верона» — на 18-й строчке (27).

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