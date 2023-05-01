Агент Головина: У Саши есть цель и желание поиграть в клубе выше уровнем, чем «Монако»

Футбольный агент, представляющий интересы полузащитника, высказался о возможном трансфере своего клиента в другой клуб.

«Мне очень тяжело сказать, где потолок Головина, но мне кажется, что сейчас он не на пике возможностей. Ему ещё есть в чём добавлять. У Саши есть цель и желание поиграть в клубе выше уровнем, чем "Монако". Саша к этому стремится, но сейчас добавилась проблема отношения к российским игрокам в Европе, этот фактор тоже нельзя отрицать.

Хотя в "Монако" к Головину отношение великолепное. Загадывать что-то ― бред, живём сегодняшним днём. Мы счастливы играть в "Монако", хотим достигать с этой командой максимальных целей, реализовывать себя», — приводит слова агента «Чемпионат».