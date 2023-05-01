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    Агент Головина: У Саши есть цель и желание поиграть в клубе выше уровнем, чем «Монако»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако
    Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о возможном трансфере своего клиента в другой клуб.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Мне очень тяжело сказать, где потолок Головина, но мне кажется, что сейчас он не на пике возможностей. Ему ещё есть в чём добавлять. У Саши есть цель и желание поиграть в клубе выше уровнем, чем "Монако". Саша к этому стремится, но сейчас добавилась проблема отношения к российским игрокам в Европе, этот фактор тоже нельзя отрицать.

    Хотя в "Монако" к Головину отношение великолепное. Загадывать что-то ― бред, живём сегодняшним днём. Мы счастливы играть в "Монако", хотим достигать с этой командой максимальных целей, реализовывать себя», — приводит слова агента «Чемпионат».

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