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    Агент: Головин уже ветеран, делает погоду в «Монако»

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    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о роли российского игрока в команде.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Я не могу сказать, что Саша расцвел именно в этом сезоне и при нынешнем тренере Клемане.

    Головин никогда в "Монако" не падал ниже определенного уровня, всегда был одним из лидеров. Просто при Клемане команда обрела стабильность.

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    • Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни. Головин уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

    В текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции 30 матчей, забил семь мячей и сделал семь результативных передач.

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