Агент: Головин уже ветеран, делает погоду в «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако», рассказал о роли российского игрока в команде.

«Я не могу сказать, что Саша расцвел именно в этом сезоне и при нынешнем тренере Клемане.

Головин никогда в "Монако" не падал ниже определенного уровня, всегда был одним из лидеров. Просто при Клемане команда обрела стабильность.

Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни. Головин уже ветеран, делает погоду в коллективе, помогает новым игрокам», — приводит слова Клюева «Чемпионат».

В текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции 30 матчей, забил семь мячей и сделал семь результативных передач.