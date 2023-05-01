ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулиан АльваресВозвращение на вершину. Гол Альвареса принес «Ман Сити» лидерство в АПЛ
  • 20:27
    • «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в результативном поединке на «Энфилд Роуд»
  • 19:59
    • ПСЖ в меньшинстве дома проиграл «Лорьяну»
  • 00:10
    • Александрова вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде, где сыграет против Свентек
  • 00:00
    • «Атлетико» на выезде разгромил «Вальядолид»
  • 23:42
    • «Ювентус» не смог переиграть «Болонью»
    Все новости спорта

    Гальть: Надо быстро реагировать, не знаем, сколько очков ещё наберём

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лорьян ПСЖ
    Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался относительно поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции.

    Кристоф Галтье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристоф Галтье

    «Огромное разочарование в целом. Мы должны быстро отреагировать, потому что мы не знаем, сколько еще очков наберем.

    Вторая часть сезона у нас очень, очень средняя, и это необходимо понять всем и каждому.

    Надо смотреть вперед, на игру с "Труа". Мы лидируем с начала чемпионата, но обязаны завершить сезон победной серией. Мы стремимся к большему», — приводит слова Галтье RMC Sport.

    ПСЖ имеет запас и остается лидером в таблице Лиги 1 с 75 очками. «Лорьян» с 48 баллами занимает 10-ю строчку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лестер» и «Эвертон» не выявят сильнейшего
  • «Лестер» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Севилья» продолжит свой подъем по таблице?
  • «Севилья» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Андреева шокирует Соболенко?
  • Андреева — Соболенко. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Севилья — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Андреева — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алания — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Сапата-Миральес
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Де Минаур — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры