Гальть: Надо быстро реагировать, не знаем, сколько очков ещё наберём

Наставниквысказался относительно поражения от(1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции.

«Огромное разочарование в целом. Мы должны быстро отреагировать, потому что мы не знаем, сколько еще очков наберем.

Вторая часть сезона у нас очень, очень средняя, и это необходимо понять всем и каждому.

Надо смотреть вперед, на игру с "Труа". Мы лидируем с начала чемпионата, но обязаны завершить сезон победной серией. Мы стремимся к большему», — приводит слова Галтье RMC Sport.

ПСЖ имеет запас и остается лидером в таблице Лиги 1 с 75 очками. «Лорьян» с 48 баллами занимает 10-ю строчку.