Иванов будет работать на матче «Урал» — ЦСКА в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) назвал судейскую бригаду на ответный финальный матч Пути РПЛ в Кубке России между

Главным арбитром на эту игру назначен Сергей Иванов. Ассистировать ему будут Валерий Данченко и Алексей Лунев. В роли резервного рефери выступит Алексей Сухой. За VAR будет отвечать Виталий Мешков и его ассистент Андрей Веретешкин. Инспектор матча — Юрий Баскаков, комиссар — Сергей Змиевский.

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет 3 мая в Екатеринбурге. Первая игра завершилась вничью — 1:1.

Также стало известно, что первый финальный матч Пути регионов в Кубке России между «Краснодаром» и «Акроном» будет обслуживать судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым.

Матч «Краснодар» — «Акрон» пройдет 3 мая.