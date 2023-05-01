Иванов будет работать на матче «Урал» — ЦСКА в Кубке России

Сергей Иванов Фото: globallookpress.com
Главным арбитром на эту игру назначен Сергей Иванов. Ассистировать ему будут Валерий Данченко и Алексей Лунев. В роли резервного рефери выступит Алексей Сухой. За VAR будет отвечать Виталий Мешков и его ассистент Андрей Веретешкин. Инспектор матча — Юрий Баскаков, комиссар — Сергей Змиевский.
Матч «Урал» — ЦСКА пройдет 3 мая в Екатеринбурге. Первая игра завершилась вничью — 1:1.
Также стало известно, что первый финальный матч Пути регионов в Кубке России между «Краснодаром» и «Акроном» будет обслуживать судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым.
Матч «Краснодар» — «Акрон» пройдет 3 мая.