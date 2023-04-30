«Нант» — «Тулуза»: счет матча 1:5, обзор голов

в гостях обыграла(5:1) в финальном матче Кубка Франции.

В первом тайме гости оформили комфортное преимущество в 4 мяча. На 4-й и 10-й минуте встречи «Тулуза» забила 2 быстрых гола. Дубль оформил защитник команды Логан Кошта.

На 23-й и 31-й минуте гости забил еще два гола. На сей раз дубль оформил нападающий «Тулузы» Тейс Даллинга.

На 75-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Нанта» Людовик Блас.

5-й гол «Тулуза» забила на 79-й минуте. Отличился нападающий «Тулузы» Закария Абухляль.

Футбол. Франция. Кубок Нант — Тулуза 1:5 Голы: 0:1 Логан Кошта (4'), 0:2 Логан Кошта (10'), 0:3 Тёйс Даллинга (23'), 0:4 Тёйс Даллинга (31'), 1:4 Людовик Блас (пенальти) (75'), 1:5 Закария Абухляль (79') Нант: Альбан Лафон, Фабьен Сентонс, Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа (Анди Делорт, 46'), Жоао Виктор (Кентен Мерлен, 66'), Андрей Жиротто, Людовик Блас (Маркус Коко, 82'), Мусса Сиссоко, Флоран Молле (Самуэль Мутуссами, 46'), Моузес Саймон (Игнатиус Кнеп Ганаго, 46'), Мостафа Мохамед Тулуза: Тёйс Даллинга (Адо Онаиву, 69'), Фарес Шаиби (Рафаэл Ратан, 76'), Брехт Дежагере (Венсан Сьерро, 69'), Закария Абухляль, Стейн Спирингс (Мусса Диарра, 82'), Бранко ван ден Бомен, Габриэль Суасо, Расмус Николайсен, Логан Кошта (Антони Руо, 82'), Миккель Деслер, Хьетиль Хёуг Предупреждения: Жоао Виктор (26'), Николя Паллуа (38'), Реми Дескамп (43'), Брехт Дежагере (58'), Миккель Деслер (88')

«Тулуза» выиграла Кубок Франции. Следующий матч команда сыграет 2 мая с «Лансом» в рамках французской Лиги 1.