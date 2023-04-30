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    Пиоли о ничьей с «Ромой»: Это был странный матч

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:1).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы играли не так плохо, но нам не хватало правильных действий в подходящий момент. Мы контролировали игру, владели инициативой, но не воспользовались моментами у чужих ворот. Нам не хватило решительности, остроты, сосредоточенности.

    Мы знаем, что "Рома" редко пропускает дома. Чем больше времени проходило, тем тяжелее становилась задача. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но мы смогли избежать результата, который стал бы по-настоящему плохим, особенно учитывая выступление. Я верил в победу, потому что мы в хорошей форме.

    Это был странный матч, который длился, кажется, 106 минут, и только 49 из них — с мячом в игре. Сложная игра, постоянные остановки. Тяжело нащупать ритм. А когда все обороняются ниже линии мяча, найти свободные зоны становится тяжело. Мы слишком легко отдавали мяч и недостаточно быстро комбинировали, чтобы создавать такие зоны.

    Мы набрали лишь одно очко, но хотели победить. Обе команды возвращаются домой недовольными», — приводит слова Пиоли Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    Миланцы остались на четвертой строчке в чемпионате Италии, римляне — пятые. У обеих команд по 57 очков.

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