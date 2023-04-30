Ямаль стал самым юным дебютантом «Барселоны» в Ла Лиге

«Барселона» в матче 32-го тура ла лиги обыграла «Бетис» (4:0).

В составе каталонцев на 83-й минуте вышел полузащитник Ламин Ямаль. В 15 лет и 290 дней он стал самым юным дебютантом «Барселоны» в Ла Лиге и пятым самым молодым дебютантом в истории лиги.

Моложе Ямаля на момент дебюта в Ла Лиге были лишь Оскар Рамон (15 лет 289 дней), Педро Ирасторца (15 лет 288 дней), Самсон (15 лет 255 дней) и Лука Ромеро (15 лет 219 дней).

Самым юным дебютантом «Барселоны» независимо от турнира в 1912 году стал Паулино Алькантара, выступавший в 15 лет, 4 месяца и 18 дней.