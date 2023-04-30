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    Хохлов: Игра в целом удалась

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался относительно поединка против «Торпедо» (3:1).

    Дмитрий Хохлов
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    Дмитрий Хохлов

    «В нашей лиге нет слабых соперников, все пытаются играть. Сегодня у нас был правильный настрой. Если бы вышли расслабленными, думая о том, кто на каком месте, то вряд ли что‑то получилось бы. Ребята были заряжены на игру. Получилось быстро забить и повести в счете. Игра в целом удалась.

    Я парням говорил, что тот футбол, который команда демонстрировала, занимая второе место, это та игра, которую мы можем показывать. Комбинировать, проводить классные атаки. К этому нужно вернуться. Можно ошибаться, без этого футбола быть не может. Если будем закрепощать и ставить их в рамки с трясущимися ногами, ничего не получится. Всегда тяжелее созидать, чем разрушать», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

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    • Таким образом, «Сочи» (34 очка) располагается на девятой строчке турнирной таблицы. «Торпедо» (13 пунктов) идет на последнем, 16-м месте.

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