Фомин: Этот матч и в этот день проиграть не имели права

Полузащитникпрокомментировал поражение от(0:2) в 25-м туре РПЛ.

«Сложный матч, когда соперник обороняется низко. Когда создавали моменты, нужно было забить. Может быть, перегорели. Этот матч и в этот день проиграть не имели права. Будет 5 матчей, будет время исправиться.

Не смотрел спорные эпизоды, не могу оценить. Пенальти? Не видел повтора. Во время игры показалось, что мяч попал в руку. А я не знаю, как ее интерпретируют. Это не кто мне вопросы», — приводит слова Фомина «Спорт-Экспресс».

Таким образом, у «Динамо» осталось 39 очков и оно занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Факела» теперь 21 пункт и 14-я