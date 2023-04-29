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    Фомин: Этот матч и в этот день проиграть не имели права

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    Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    «Сложный матч, когда соперник обороняется низко. Когда создавали моменты, нужно было забить. Может быть, перегорели. Этот матч и в этот день проиграть не имели права. Будет 5 матчей, будет время исправиться.

    Не смотрел спорные эпизоды, не могу оценить. Пенальти? Не видел повтора. Во время игры показалось, что мяч попал в руку. А я не знаю, как ее интерпретируют. Это не кто мне вопросы», — приводит слова Фомина «Спорт-Экспресс».

    Таким образом, у «Динамо» осталось 39 очков и оно занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Факела» теперь 21 пункт и 14-я

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