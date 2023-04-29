«Енисей» — «Родина»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 29-го тура Первой лиги России красноярскийв родных стенах проиграл московскойсо счетом 0:1.

Судьба встречи решилась на 86-й минуте поединка, когда точный ударом отметился Руслан Куль.

Футбол. Россия. ФНЛ Енисей — Родина 0:1 Гол: 0:1 Руслан Куль (86') Енисей: Евгений Ставер, Херман Феррейра, Егор Иванов, Александр Канаплин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Николай Марков, Андрей Окладников, Никита Раздорских, Андрюс Рукас, Иван Савицкий Родина: Дэвид Сангаре, Олег Дмитриев, Gabaraev A., Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Заурбек Плиев, Мухаммад Султонов, Иван Тимошенко, Артём Воропаев, Ната Уэсли, Георгий Юдинцев Предупреждения: Дэвид Сангаре (26'), Андрюс Рукас (40'), Иван Тимошенко (45'), Александр Масловский (49')

Заработанные три очка позволили «Родине» набрать 39 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице. У «Енисея» осталось 45 пунктов и четвертая строчка.