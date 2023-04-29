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    «Енисей» уступил «Родине»

    «Енисей» — «Родина»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 29-го тура Первой лиги России красноярский «Енисей» в родных стенах проиграл московской «Родине» со счетом 0:1.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    Судьба встречи решилась на 86-й минуте поединка, когда точный ударом отметился Руслан Куль.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Родина 0:1
    Гол: 0:1 Руслан Куль (86') Енисей: Евгений Ставер, Херман Феррейра, Егор Иванов, Александр Канаплин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Николай Марков, Андрей Окладников, Никита Раздорских, Андрюс Рукас, Иван Савицкий Родина: Дэвид Сангаре, Олег Дмитриев, Gabaraev A., Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Заурбек Плиев, Мухаммад Султонов, Иван Тимошенко, Артём Воропаев, Ната Уэсли, Георгий Юдинцев Предупреждения: Дэвид Сангаре (26'), Андрюс Рукас (40'), Иван Тимошенко (45'), Александр Масловский (49')

    Заработанные три очка позволили «Родине» набрать 39 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице. У «Енисея» осталось 45 пунктов и четвертая строчка.

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