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    Ташуев рассказал, за счет чего «Ахмат» может обыграть ЦСКА

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    Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в 25-м туре РПЛ.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «ЦСКА недавно обыграл "Зенит", матч ожидается непростой, но приложим максимум усилий, чтобы поставить трудную задачу перед соперником и постараться выиграть матч.

    Главное — тактически грамотно сыграть, не дать пространство таким хорошим нападающим, как Чалову и Заболотному. Обляков активен, Медина, Гайич, то есть мы прорабатываем все.

    Они тоже знают нашу стилистику, там работают два тренера, которые являются моими учениками», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

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    • Матч «Ахмат» — ЦСКА пройдет 29 апреля, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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