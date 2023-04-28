Ташуев рассказал, за счет чего «Ахмат» может обыграть ЦСКА

Главный тренер грозненского «Ахмата»поделился ожиданиями от матча св 25-м туре РПЛ.

«ЦСКА недавно обыграл "Зенит", матч ожидается непростой, но приложим максимум усилий, чтобы поставить трудную задачу перед соперником и постараться выиграть матч.

Главное — тактически грамотно сыграть, не дать пространство таким хорошим нападающим, как Чалову и Заболотному. Обляков активен, Медина, Гайич, то есть мы прорабатываем все.

Они тоже знают нашу стилистику, там работают два тренера, которые являются моими учениками», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Матч «Ахмат» — ЦСКА пройдет 29 апреля, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.