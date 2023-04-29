Матч 25-го тура чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА состоится 29 апреля в Грозном. Начало в 16:30 мск. «Ахмат» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

На данный момент грозненцы — одна из лучших команд РПЛ. В 5 последних турах они набрали 11 очков из 15 возможных и занимают третье место в таблице по этому показателю.

В апреле «Ахмат» сыграл 4 матча в РПЛ, одержав две победы и дважды сыграв вничью. За этот отрезок команда пропустила всего раз. У нее лишь один пропущенный мяч в 4 из 5 матчей турнира.

Коэффициенты матча Ахмат — ЦСКА 1X2Новым игрокам 3.553.552.05Фрибет$40

Хозяева отобрали очки у «Спартака» (0:0), после чего они победили «Урал» (2:0). Также была ничья с «Факелом» (1:1) и победа над «Сочи» (1:0).

Все прогнозы на РПЛ

«Ахмат» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 40 баллами на счету.

ЦСКА

«Армейцы» набрали больше всех в последних пяти турах РПЛ. Так что команда Владимира Федотова сейчас лучшая. У нее 4 победы и ничья. Даже «Зенит» не может похвастаться таким результатом.

ЦСКА обыграл «Факел» (2:0) и разгромил «Химки» (3:0). Помимо этого команда справилась с «Уралом» (2:1). При этом в матче финальной стадии Кубка России «армейцы» обыграть «шмелей» не смогли (1:1).

23 апреля ЦСКА провел последний на данный момент поединок, в котором разошелся нулевой ничьей с «Локомотивом».

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает 4-е место. В его активе 45 очков, также даже в случае поражения «красно-синие» останутся на своей позиции.

Прогноз и ставка

Ставки на поединок принимаются с такими котировками: 3.35 на «Ахмат», 3.55 на ничью и 2.17 на победу ЦСКА.

Это будет непростой матч для ЦСКА. Грозненцы сейчас чуть ли не самая надежная команда. Так что этот факт может повлиять на результативность.

Рекомендуется поставить на тотал меньше 2.5 за 1.91.

Две команды находятся в отличной форме. Это будет равная игра двух равных соперников, что может привести к ничье.