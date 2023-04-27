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    Семенов: Уровень в РПЛ упал, защитникам стало легче

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    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов высказался об уровне конкуренции в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Андрей Семенов
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    Андрей Семенов

    «Кого здесь сейчас бояться? Ни у кого нет суперсоставов. Тот же "Ростов" играет 18‑летними пацанами.

    Боялся ли до этого? Нет. Но понимал, что есть футболисты намного выше уровнем. Реально, защитнику теперь стало легче. Уровень упал, но не красочность футбола. Да, иногда хаотичный бывает футбол, но он не становится менее ярким. Мне кажется, сейчас болельщики могут кайфовать.

    Единственная команда — это "Зенит". Если они еще включатся… Мне кажется, они еще не всегда включаются в игры. Они, наверное, посильнее многих», — приводит слова Семенова «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне защитник «Ахмата» провел 14 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными передачами.

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