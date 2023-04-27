Семак о нежелании Дзюбы пожать ему руку: У Артема другое воспитание

Главный тренер «Зенита»рассказал, как отреагировал на эпизод после матча с «Локомотивом» (2:1), когдаотказался пожать ему руку.

«Работа тренера заключается не в том, чтобы ждать от кого-то благодарности. А в том, чтобы делать свою работу хорошо.

Некоторые решения футболистам сложно понять. Это нормально. Самооценка — сложный для любого человека элемент.

Что касается моего внутреннего ощущения, то гораздо проще жить в гармонии с собой. И не принимать близко к сердцу такие моменты.

У меня нет ни к кому отрицательных эмоций, каждому бывшему игроку благодарность. Ни на кого никогда не обижаюсь. И нет человека, которому я не подал бы руки. У Артема другой характер, другое воспитание, другие мысли. Каждому в душу не заглянешь», — сказал Семак в интервью «Чемпионату».

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.