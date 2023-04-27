Индзаги: «Интер» заслужил сыграть в финале Кубка Италии

отметил стремление «Интера» снова сыграть в финале Кубка Италии.

Миланцы по сумме двух матчей одолели «Ювентус» в полуфинале — 1:1, 1:0.

«Прекрасный вечер, много честной борьбы, обе команды играли интенсивно с первой и до последней минуты.

Очевидно, что моя команда заслужила выход в финал по итогам двух матчей. Мы очень довольны, поскольку хотели вернуться в Рим любой ценой.

Мы ни сантиметра не уступали сильному сопернику. Временами мы поднимались для прессинга, в другие моменты отходили в оборону. У меня остались хорошие впечатления от матча.

Мы с Аллегри очень уважаем друг друга, наши пути много лет пересекаются. Он поздравил меня с выходом в полуфинал Лиги чемпионов», — цитирует Индзаги Football Italia.

В решающем поединке миланцы сыграют с победителем пары «Кремонезе» — «Фиорентина».