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    Индзаги: «Интер» заслужил сыграть в финале Кубка Италии

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    Симоне Индзаги отметил стремление «Интера» снова сыграть в финале Кубка Италии.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    Миланцы по сумме двух матчей одолели «Ювентус» в полуфинале — 1:1, 1:0.

    «Прекрасный вечер, много честной борьбы, обе команды играли интенсивно с первой и до последней минуты.

    Очевидно, что моя команда заслужила выход в финал по итогам двух матчей. Мы очень довольны, поскольку хотели вернуться в Рим любой ценой.

    Мы ни сантиметра не уступали сильному сопернику. Временами мы поднимались для прессинга, в другие моменты отходили в оборону. У меня остались хорошие впечатления от матча.

    Мы с Аллегри очень уважаем друг друга, наши пути много лет пересекаются. Он поздравил меня с выходом в полуфинал Лиги чемпионов», — цитирует Индзаги Football Italia.

    В решающем поединке миланцы сыграют с победителем пары «Кремонезе» — «Фиорентина».

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