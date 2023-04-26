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    Два клуба АПЛ хотят приобрести защитника «Зенита»

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    Защитник «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает GOAL.

    Роберт Ренан
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    Роберт Ренан

    По данным источника, серьезный интерес к бразильцу проявляют как минимум два английских клуба.

    При этом один из них надеется оформить все необходимые документы для трансфера в ближайшие недели — до молодежного чемпионата мира, который пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня.

  • Семак считает, что Ренан в «Зените» ненадолго
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    • Отмечается, что «Зенит» хочет получить за 19-летнего футболиста от 20 до 30 миллионов евро.

    Ренан перешел в «Зенит» в начале 2023 года из бразильского «Коринтианса», подписав контракт до конца сезона-2027/2028.

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